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Son dakika Beşiktaş haberi: Canlı yayında açıkladı! Sergen Yalçın'da durum olumsuz

A Spor muhabiri Sercan Dikme, Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın durumunun olumsuza doğru gittiğini aktardı. Dikme, "Tünelin ucundaki ışığı görür gibiyiz. Yarın itibariyle Sergen Yalçın resmi kararını Beşiktaş yönetimine açıklayacak. Yöneticiler, yarını işaret ediyor. Konunun maddiyat olmadığı söyleniyor. Durumun olumsuza doğru gittiğini söylemek yanlış olmaz." ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
22.06.2021
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