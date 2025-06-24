Beşiktaş'tan Romelu Lukaku bombası! Canlı yayında flaş transfer iddiası
Son Sayfa programında konuşan Okan Koç'un canlı yayındaki Romelu Lukaku açıklamaları gündem oldu. İşte Beşiktaşlı taraftarların bir hayli ilgisini çeken o haber...
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