Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk kulübün yeni başkanını açıkladı!
Beşiktaş'ta Hasan Arat başkanlık görevinden istifa etmişti. Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, kulübün yeni başkanını açıkladı. İşte detaylar....
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