Beşiktaş taraftarından Necip Uysal'a uyarı! "Fenerbahçe maçında da..."
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'e 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından İstanbul'a dönen Beşiktaş kafilesi yoğun bir protestoyla karşılaştı. Siyah-beyazlı ekipte taraftarlar kaptan Necip Uysal'a takımın durumundan memnun olmadıklarını aktardı. İşte detaylar...
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