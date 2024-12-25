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Serdal Adalı Yönetim Kurulu Listesini tanıttı

Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, yapılacak seçim öncesi yönetim kurulu listesini tanıttı. İşte detaylar...

25 Aralık 2024 | 16:15
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