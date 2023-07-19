Beşiktaş teklifi kabul etti! Romain Saiss yolcu
Son dakika Beşiktaş haberleri: Siyah-beyazlılarda adı bir süredir ayrılık iddialarına karışan Romain Saiss'ın Katar ekibi Al Sadd'a 2.8 milyon Euro'ya transfer olacağı öğrenildi.
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