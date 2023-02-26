BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan hakeme sert eleştiri! "Beşiktaş kazansın diye..."
Süper Lig'in 14. hafta ertelene maçında Beşiktaş ile Antalyaspor zorlu mücadelede 0-0 berabere kaldı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, maçın hakemi Abdülkadir Bitigen'i eleştirdi. Toroğlu, "Hakem, son 15 dakika Beşiktaş kazansın diye çok istedi." dedi. | Beşiktaş haberleri
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