Bakan Bak'tan Milletler Ligi şampiyonu Filenin Sultanları'na tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.