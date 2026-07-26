Trabzonspor - E. Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Schladming kasabasında sürdüren Trabzonspor, kamp dönemindeki ilk ciddi sınavında Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geliyor. Fırtına'nın yeni transferlerini ve güncel form durumunu canlı izlemek isteyen bordo-mavili taraftarlar arama motorlarında "Trabzonspor - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta?", "Trabzonspor hazırlık maçı hangi kanalda, şifresiz mi?" ve "Trabzonspor E. Frankfurt maçı canlı izle" sorularına yanıt arıyor. İşte dev hazırlık müsabakasının başlama saati, canlı yayın kanalı ve şifresiz izleme detayları...

Trabzonspor - Eintracht Frankfurt maçı canlı anlatım için tıklayınız...

2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Schladming kasabasında ikinci etap kamp çalışmalarını sürdüren temsilcimiz Trabzonspor, saha içi ilk ciddi sınavını Almanya Bundesliga'nın güçlü ekiplerinden Eintracht Frankfurt karşısında veriyor. Teknik heyetin yeni transferleri sahada göreceği ve takımın fiziksel durumunu test edeceği kritik karşılaşmayı takip etmek isteyen bordo-mavili taraftarlar ile futbolseverler arama motorlarında "Trabzonspor - Eintracht Frankfurt maçı bugün saat kaçta?", "Trabzonspor maçı hangi kanalda yayınlanıyor?" ve "HT Spor canlı izle Trabzonspor Frankfurt" sorgulamalarını gerçekleştiriyor. İşte 26 Temmuz 2026 Pazar (Bugün) günü oynanan Trabzonspor - Eintracht Frankfurt hazırlık müsabakasının başlama saati, canlı yayın kanalı ve izleme linki...

TRABZONSPOR - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor ile Eintracht Frankfurt arasındaki sezon öncesi hazırlık maçı 26 Temmuz 2026 Pazar (Bugün) günü oynanıyor. Güvenlik tedbirleri ve tesis kapasitesi nedeniyle seyircisiz olarak gerçekleştirilecek mücadele TSİ 16.30'da başladı.

TRABZONSPOR - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI HANGİ KANALDA?

Bordo-mavili ekibin Avusturya kampındaki tüm hazırlık karşılaşmaları HT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanmaktadır. Karşılaşmayı televizyon platformlarının yanı sıra HT Spor'un resmi internet sitesi ve dijital yayın kanalları üzerinden ücretsiz takip edebilirsiniz.

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TRABZONSPOR'UN HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

Eintracht Frankfurt maçıyla Avusturya kampındaki ilk sınavını veren Fırtına, lig öncesi şu takvimle hazırlıklarına devam edecek:

26 Temmuz Pazar (16.30): Trabzonspor - Eintracht Frankfurt

30 Temmuz Perşembe (18.30): Trabzonspor - Al-Sadd SC

2 Ağustos Pazar (17.30): Trabzonspor - Udinese Calcio