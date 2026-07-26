Transferde Kerem Aktürkoğlu, Marcus Rashford ve Roma üçgeni!

Kanat transferi için harekete geçen Roma, Fenerbahçe'ye kaptırdığı Mason Greenwood'ın ardından rotasını sarı-lacivertlilerin gündemindeki Marcus Rashford'a çevirdi. İtalyan ekibinin, Fenerbahçe forması giyen Kerem Aktürkoğlu ile de ilgilenmesi transferde dikkat çeken bir üçgen oluşturdu. İşte detaylar...