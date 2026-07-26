Beşiktaş, Midtjylland maçının hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turu rövanşında 30 Temmuz Perşembe günü Danimarka'nın Midtjylland ekibiyle deplasmanda karşılaşacağı mücadelenin hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.
Giriş Tarihi:
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki idman, 5'e 2 top kapma oyunun ardından dar alanda çift kale maçla sona erdi.
Beşiktaş, çalışmalarına pazartesi günü devam edecek.