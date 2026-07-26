Trabzonspor'da yeni sezon öncesi hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Bordo-mavililer son olarak prova maçında Bundesliga'nın güçlü ekiplerinden Eintracht Frankfurt ile kozlarını paylaşıyor. Fatih Tekke'nin öğrencileri rakibini mağlup ederek yeni sezon öncesi moral bulmak istiyor.
Trabzonspor-Eintracht Frankfurt maçının skor takibini haberimizden canlı olarak yapabilirsiniz...
TRABZONSPOR: 0
E. FRANKFURT: 2
İŞTE TRABZONSPOR-E. FRANKFURT MAÇI İLK 11'LERİ:
Trabzonspor: Onana, Samet, Cenk, Pina, Mustafa, Salih, Malinovskiy, Melih, Metehan, Thierry, Umut.
E. Frankfurt: Santos, Baum, Koch, Hojlund, Burkardt, Ebnoutalib, Larsson, Doan, Kusugi, Collins, Can Uzun.
TRABZONSPOR-E. FRANKFURT MAÇI SAAT KAÇTA?
Trabzonspor-E. Frankfurt maçı TSİ 16.30'da başladı.
İŞTE TRABZONSPOR'UN HAZIRLIK MAÇLARI PROGRAMI:
Trabzonspor, Avusturya kampından daha sonra 30 Temmuz'da Al Sadd ve 2 Ağustos'ta Udinese ile hazırlık maçları oynayacak.