Süper Lig devlerinden Trabzonspor yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geliyor. Bordo-mavililerin Avusturya’nın Schladming kasabasında oynadığı maç, genel güvenlik tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak oynanıyor. Bu maçın skor takibini haberimizden canlı olarak yapabilirsiniz...

Trabzonspor'da yeni sezon öncesi hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Bordo-mavililer son olarak prova maçında Bundesliga'nın güçlü ekiplerinden Eintracht Frankfurt ile kozlarını paylaşıyor. Fatih Tekke'nin öğrencileri rakibini mağlup ederek yeni sezon öncesi moral bulmak istiyor.

Trabzonspor-Eintracht Frankfurt maçının skor takibini haberimizden canlı olarak yapabilirsiniz...

TRABZONSPOR: 0

E. FRANKFURT: 2

İŞTE TRABZONSPOR-E. FRANKFURT MAÇI İLK 11'LERİ:

Trabzonspor: Onana, Samet, Cenk, Pina, Mustafa, Salih, Malinovskiy, Melih, Metehan, Thierry, Umut.

E. Frankfurt: Santos, Baum, Koch, Hojlund, Burkardt, Ebnoutalib, Larsson, Doan, Kusugi, Collins, Can Uzun.

TRABZONSPOR-E. FRANKFURT MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor-E. Frankfurt maçı TSİ 16.30'da başladı.

İŞTE TRABZONSPOR'UN HAZIRLIK MAÇLARI PROGRAMI:

Trabzonspor, Avusturya kampından daha sonra 30 Temmuz'da Al Sadd ve 2 Ağustos'ta Udinese ile hazırlık maçları oynayacak.