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Yusuf Demir'den Galatasaray açıklaması: Kulüpte yaşanan şeyleri çok az kişi görmek ister! 2022-26 yılları arasında Galatasaray'da 3.5 sezon kalan Yusuf Demir, Rapid Wien'in podcast programında sarı-kırmızılı kulüpteki şartlara yönelik dikkat çeken eleştirilerde bulundu. 23 yaşındaki futbolcu, Türkiye'de forma giydiği dönemde kulübün sağlık ekibinin uygulamalarıyla ilgili tartışmalı iddialar ortaya attı. Galatasaray Haberleri







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Eylül 2022'de 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Rapid Wien'den Galatasaray'a transfer olan Yusuf Demir, 3.5 sezon sarı-kırmızılı formayı giymiş, yalnızca 26 resmi maça çıkmıştı. Genç oyuncu, kırılma noktası olarak Eylül 2022'de Avusturya U21 Milli Takımı kampında yaşadığı ayak bileği sakatlığını gösterdi. Bu sezon Rapid'e geri dönen Demir, ayak bileğinin ciddi şekilde şişmesine rağmen dönemin Galatasaray takım doktorunun kendisine maça çıkabilmesi için hızlı bir iğne tedavisi uygulanmasını istediğini öne sürdü.

"TÜRKİYE'DE BAMBAŞKA BİR DÜNYA VAR" Rapid'in "Vereinhören" adlı podcastine konuşan Yusuf Demir, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye, Avrupa'daki takımlarla kıyaslanamaz. Türk olmama rağmen Avusturya, Almanya ve İsviçre'de yaşadım. Bunlar iki farklı kültür gibi. Orada bambaşka bir dünya var."