Fenerbahçe'de Marco Asensio ilk 11'de başlayacak mı? İsmail Kartal’ın Gornik Zabrze maçı kararı...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, İspanyol yıldız Marco Asensio'yu henüz hazır olmadığı gerekçesiyle Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda oynanan Gornik Zabrze maçında ilk 11'de süre vermemişti. Deneyimli teknik adam, rövanş maçı öncesi yıldız futbolcu hakkında dikkat bir karar aldı. İşte ayrıntılar... (FB spor haberi)
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Yayın Tarihi: 26.07.2026 15:44