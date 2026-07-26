İsmail Kartal, mücadele sonrası yaptığı açıklamada ise "Asensio ile pazartesi akşamı konuştum. "Kendini nasıl hissediyorsun" dedim. "Ben yüzde yüz hazırım" dedi. "Bana göre daha yüzde 70'sin" dedim. "Doğru, siz hocalar olarak en doğrusunu biliyorsunuz." dedi. "Acele etme" dedim. 69'da oyuna aldım. Yavaş yavaş geliyor." ifadelerini kullandı.