VakıfBank, Zeren Group CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalin ilk buluşmasında İtalya'da karşılaştığı Vero Volley Milano'yu 2-0'dan gelerek 3-2 yendi ve Final Four yolunda ilk adımı attı.

İlk set 26-24, ikinci set 25-22 ile Vero Voley Milano'nun oldu. Üçüncü sete iyi başlayan VakıfBank, üst üste sayılarla farkı 5 sayıya kadar yükseltti: 8-13. Seti kalan bölümünde de skor üstünlüğünü koruyan sarı siyahlılar, Marina Markova'nın 8, Helena Cazaute'un da son bölümdeki kritik 5 sayısıyla seti 25 dakikada 25-22 ile hanesine yazdırarak maçta durumu 2-1'e getirdi. Dördüncü setin henüz başında 3-0 geriye düşmesine rağmen 7-1'lik seriyle öne geçen VakıfBank, büyük çekişmeye sahne olan sette Markova'nın 8 sayısıyla fark yarattı. Bu seti de 25-22 ile kazanan sarı siyahlılar, karşılaşmayı tie-break'e taşıdı. 5. ve son seti de 15-11 ile alan VakıfBank, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı. VakıfBank'ta Marina Markova, karşılaşmanın en değerli oyuncusu seçildi. Markova, karşılaşmada 38 sayı üretti.

VERO VOLLEY MİLANO: Hena Kurtagic, Francesca Bosio, Elena Pietrini, Anna Danesi, Paola Egonu, Rebecca Piva, Eleonora Fersino (L), Khalia Lanier

VAKIFBANK: Chiaka Ogbogu, Cansu Özbay, Marina Markova, Zehra Güneş, Tijana Boskovic, Helena Cazaute, Ayça Aykaç Altıntaş (L), Adhu Malual

SETLER: 26-24, 25-22, 22-25, 22-25, 11-15

SÜRE: 29', 29', 25', 29', 16'