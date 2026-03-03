AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe Medicana, İstanbul'da Aras Kargo ile karşı karşıya geliyor. Tek maçlık eleme sisteminin geçerli olduğu bu kritik karşılaşmada kazanan takım, Ankara'da düzenlenecek Dörtlü Final'e yükselme hakkı kazanacak. Sarı-lacivertli ekip, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda taraftarının desteğiyle yarı finale yükselerek Eczacıbaşı-Göztepe eşleşmesinin galibiyle mücadele etme şansını yakalamak istiyor. Voleybol tutkunlarının merakla beklediği bu heyecan dolu maçın oynanacağı tarih, saat ve yayın bilgileri belli oldu. İşte Fenerbahçe Medicana-Aras Kargo maçının tüm detayları...

Kadın voleybolunun prestijli organizasyonlarından AXA Sigorta Kupa Voley'de yarı finalistler belli oluyor. Çeyrek final turunun en dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Fenerbahçe Medicana, Aras Kargo ile karşı karşıya gelecek. TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nun ev sahipliği yapacağı bu kritik müsabakada Ebru Kaya ve Uğur Ateş hakem ikilisi görev yapacak. Tek maç üzerinden oynanacak olan bu etapta hata payı bulunmazken, galip gelen taraf 24-25 Mart tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek olan Dörtlü Final organizasyonuna adını yazdırma başarısı gösterecek. İşte Fenerbahçe Medicana-Aras Kargo maçının detayları...

FENERBAHÇE MEDICANA-ARAS KARGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kupa Voley'de yarı finale yükselecek takımı belirleyecek olan bu heyecan dolu maç, 3 Mart 2026 Salı günü oynanacak. Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki mücadelenin başlama düdüğü saat 20.00'de çalacak.

FENERBAHÇE MEDICANA-ARAS KARGO MAÇI HANGİ KANALDA?

Voleybol tutkunlarının merakla beklediği bu çeyrek final mücadelesi, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maçla ilgili tüm set özetleri ve canlı istatistikler yayın boyunca izleyicilere aktarılacak.

FENERBAHÇE MEDICANA-ARAS KARGO MAÇI CANLI | TRT SPOR YILDIZ