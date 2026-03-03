Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında Fenerbahçe Medicana, Aras Kargo'yu 3-0 yendi.
Sarı-lacivertli takım, bu sonuçla organizasyonda Dörtlü Final'e yükseldi.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Ebru Kaya, Uğur Ateş
Fenerbahçe Medicana: Hande Baladın, Eda Erdem Dündar, Orro, Fedorovtseva, Korneluk, Melissa Vargas (Gizem Örge, Sude Hacımustafaoğlu, Ghani)
Aras Kargo: İrem Çor, Kalandadze, Merve Atlıer, Anthouli, Olaya, Özge Nur Çetiner (Simay Kurt, Sude Taşbaş, Hazal Selin Uygur, Defne Başyolcu)
Setler: 25-23, 25-21, 25-16
Süre: 73 dakika (25, 26, 22)