Brezilya Süper Kupası finalinde Flamengo ile Corinthians kozlarını paylaştı. Kriştik mücadele öncesi ısınma hareketleri esnasında Corinthians taraftarları ile sözlü atışmaya girdi. Bu atışma bir anda fiziksel kavgaya dönüşürken tribünler bir anda karıştı.
GÜVENLİK GÜÇLÜKLE YATIŞTIRDI
Corinthians taraftarlarının bulunduğu bölüme giden Melo, bariyerlerin arkasından taraftarlarla tartışmaya girerken stat güvenliği olaya müdahale etti ve Melo, oradan uzaklaştırıldı.
İŞTE O ANLAR:
#Brazil - Corinthians supporters are reacting against Felipe Melo.— Antifa_Ultras (@ultras_antifaa) February 1, 2026
F. Melo was a fanatic supporter of Jair Bolsonaro and the far right, and he had blocked us for sharing this. pic.twitter.com/SJEIwzJkoI