Brezilya Süper Kupası finalinde Flamengo ile Corinthians kozlarını paylaştı. Kriştik mücadele öncesi ısınma hareketleri esnasında Corinthians taraftarları ile sözlü atışmaya girdi. Bu atışma bir anda fiziksel kavgaya dönüşürken tribünler bir anda karıştı.

GÜVENLİK GÜÇLÜKLE YATIŞTIRDI

Corinthians taraftarlarının bulunduğu bölüme giden Melo, bariyerlerin arkasından taraftarlarla tartışmaya girerken stat güvenliği olaya müdahale etti ve Melo, oradan uzaklaştırıldı.

İŞTE O ANLAR: