Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Şampiyonlar Ligi şampiyonu VakıfBank'a tebrik!

CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi finalinde VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 ile geçerek şampiyon oldu. Karşılaşmanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa'nın 1 numaralı turnuvasında Türk finali izleten takımları tebrik etti. İşte o paylaşım...