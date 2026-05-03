CEV Şampiyonlar Ligi finalinde iki Türk temsilcisi şampiyonluk için kozlarını paylaşıyor. İstanbul'daki dev mücadelede VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit kupayı müzesine götürmek için mücadele ediyor. VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

VAKIFBANK - ECZACIBAŞI FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Avrupa'nın bir numaralı kupası, iki temsilcimizin mücadelesi sonrası Türkiye'de kalacak. Mücadele 3 Mayıs 2026 Pazar (Bugün) oynanıyor. Final maçı saat 20:00'de başladı.

VAKIFBANK - ECZACIBAŞI MAÇI HANGİ KANALDA?

Vakıfbank-Eczacıbaşı maçı TRT Spor ekranlarında yayınlanıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ ŞİFRESİZ Mİ?

Voleybolseverler bu tarihi karşılaşmayı TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak takip edebilecekler. Ayrıca mücadele, TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden de naklen yayınlanıyor.