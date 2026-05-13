İBB'den Trabzonspor'a engel

Trabzonspor'un sporcu giderlerini karşılamak ve kulübü ekonomik olarak düzlüğe çıkarmak amacıyla planladığı Kartal tesis projesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) açtığı davayla durdurulma noktasına geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanlığı döneminde kulübe tahsis edilen yaklaşık 12 bin 500 metrekarelik alan için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınsa da İBB yönetimi "trafik yoğunluğu" bahanesiyle projeyi yargıya taşıdı. Fotomaç'ın haberine göre, tesisin inşasının sekteye uğramasıyla birlikte gözler, 4 ay önce asılan ilanla başlayan yargı sürecine çevrildi. Bordo-mavili camia, projenin önündeki bu engellemeye sert tepki gösteriyor.

TARAFTARDAN İBB'YE TEPKİ

İBB yönetiminin tavrına karşı ayağa kalkan Trabzonspor taraftarları, projenin engellenmesini "siyasi bir hamle" olarak nitelendiriyor. Bir taraftar, "İBB'nin mahkemeye başvurması etik değil. Trabzonspor olduğu için bunu yapıyorlar, diğer takımlara olsa böyle bir uygulama yapmazlardı" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Bir diğer futbolsever ise "Devletin verdiğini şahıslar alamaz. Başkanımızın ve kulübümüzün sonuna kadar arkasındayız" ifadesini kullandı.

TRABZONSPOR BAŞKANI DOĞAN: HAYATİ ÖNEMDE

Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan, spor kulüplerinin mali yapılarının sürdürülebilirliği için bu tür projelerin hayati önem taşıdığını vurgulayarak, "Gelirler belli olduğu için kulüplerin bu tip projelere ihtiyacı var. Şu anda taşıma suyla değirmen döndürmeye çalışıyoruz ancak bunun bir sınırı var. UEFA artık sportif gelir istiyor" ifadelerini kullandı. Kulübün ekonomik dengesinin korunması gerektiğini belirten Doğan, "Rakiplerimiz stadında yıllık 100 milyon euro gelir sağlarken biz eksi 5 milyon euro yapıyoruz. Trabzonspor'u bir şekilde ayakta tutmamız gerekiyor" sözleriyle projeye olan ihtiyacı aktardı.

MİLYONLARIN GÖZÜ MAHKEMEDE

Camia, kulübün geleceğini doğrudan etkileyecek olan bu projenin önündeki hukuki engellerin bir an önce aşılmasını bekliyor. Milyonlarca taraftarın ve kulüp yönetiminin dikkati mahkemeden çıkacak karara kilitlenmiş durumda.