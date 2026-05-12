Jose Mourinho'dan Galatasaraylıları kızdıracak transfer! Cimbom'un yıldızını Real Madrid'e alacak
Sezon başında Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Jose Mourinho, Portekiz ekibi Benfica ile anlaşmıştı. Tecrübeli çalıştırıcının, yeni sezonda ise tekrardan Real Madrid'e döneceği iddia edilmişti. Mourinho'nun, İspanyol deviyle el sıkışması durumunda Galatasaray'ın o yıldızını potansiyel transfer hedefi olarak belirlediği öğrenildi. İşte ayrıntılar...
2024-2025 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran ve 2025/26 sezonunun başlarında sarı-lacivertlilerden ayrılması sonrası Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho'nun gelecek sezon Real Madrid'in başına geçeceğine dair iddialar gündemde yer almaya devam ediyor.
Mourinho'nun Real Madrid Teknik Direktörü olması durumunda Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'i potansiyel transfer hedefi olarak belirlediği öğrenildi.
Africa Foot'un haberine göre, sarı-kırmızılıların kararlı tutumu nedeniyle Osimhen'in Real Madrid'e transferinin gerçekleşmesinin oldukça zor göründüğü iddia edildi.
Haberin devamında Galatasaray'ın Osimhen'i önümüzdeki sezon da kadrosunda tutmak istediği belirtildi.
Transfermarkt verilerine göre Osimhen'in piyasa değeri 75 milyon euro.
Galatasaray ile üst üste 2. kez şampiyonluk sevinci yaşayan Osimhen, bu sezon 33 maça çıkarken 22 gol 8 asistlik performans gösterdi.