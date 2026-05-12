Adı sık sık Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılan Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen hakkında flaş bir gelişme yaşandı.
Bir dönem Barcelona, Arsenal, Chelsea gibi önemli takımların formasını giymiş Fransız futbolcu Emmanuel Petit, Osimhen'in transfer olması gereken kulübü açıkladı.
Chelsea'nin eski yıldızı Petit Osimhen hakkında, "Drogba'dan beri Chelsea'de 9 numaranın etrafında bir lanet olduğunu düşünüyorum. Osimhen büyük bir kişiliği ve karakteri var, bu laneti kırabilecek kişi o olabilir" dedi.
Petit sözlerini "Bence Osimhen'in en üst seviyede oynayabileceği daha birçok sezonu var. Bu yüzden Premier Lig'de çok önemli şeyler yapabilir düşünüyorum. Bence Premier Lig'de oynamak için gereken karaktere, kişiliğe ve geçmişe sahip." ifadeleriyle noktaladı.