Trabzonspor, transfer döneminin ilk bombasını Ruslan Malinovskyi ile patlattı. Bordo-mavililer, Ukraynalı yıldızla 3 yıllık sözleşme imzalarken tecrübeli oyuncunun yıllık 1.2 milyon euro kazanacağı öğrenildi. İşte tüm detaylar...

Transfer operasyonuna erken başlayan Fırtına, ilk imzayı Ruslan Malinovskyi'ye attırdı. 3 senelik sözleşmeyi imzalayan 33 yaşındaki merkez orta sahanın ücreti de netleşti. Ukraynalı oyuncunun Trabzonspor'dan yıllık 1 milyon 200 bin euro alacağı ve liglerin tamamlanmasının ardından Trabzon'a geleceği ifade edildi.

Malinovskyi, top isteyen, oyunu taşıyan ve kritik anlarda sorumluluk alabilen bir oyuncu. En belirgin özelliklerinden biri şut kalitesi. Uzaktan şutları çok etkili, özellikle ceza sahası dışından her an gol tehdidi oluşturabilir. Duran toplarda da önemli bir silah. Hem 8 numara hem de 10 numara rolünde oynayabilmesi büyük bir avantaj.