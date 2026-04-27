Trendyol Süper Lig'in 31. hafta maçında Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor'a konuk oluyor. Karşılaşma öncesi konuk ekipte Fatih Tekke çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER

"Türkiye Kupası'nda ciddi bir hasar aldık. Savic'in olmayışı sebebiyle zorunluluktan değişiklikler yaptık. Belki de ilk kez oynayacak o bölgede Lovik. Savic belki kupa maçına kadar bizimle olmayacak. Buraya kadar çok iyi iş çıkardık. Hedef açısından ben sıralama için 1-4 demiştim. 4. sırayı garantiledik. Bugün 3'ü garantileme şansımız var. Sonra 2. sıra, sonra 1. sıra. Tabii bunların önüne kupayı geçirmemiz gerekiyor. Finale çıkma şansımız var. Buraya ben sağlam hangi kadroyla gideceğimi merak ediyorum. Umarım sakatlık olmaz. İnşallah kazasız belasız bu maçı atlatırız. Buraya kadar getirebilmek önemli ve değerliydi. Bu çocuklar daha fazlasını hak ettiler ve çok çalışıyorlar, karşılaştığımız durumlar zorunlu olarak karşılaştığımız durumlar. Başakşehir maçı zamana oynadığımız maç, zamana oynadığımız, Mustafa'nın itildiği bir şey, olmaz dedik ve 2 puanımız gitti. Daha farklı şeyler konuşabilirdik. Oyunun içinde kalan bir ekibiz. Tekrarlarımızın karşılığını görebilmek, oyunda tekrarlarımızda bazen bir oyuncu eksikliği çok şey ifade edebiliyor. Tim ve Onuachu olmadığı gibi. Belki dinlendirmem gerekiyor ama alternatif olmadığından dolayı Zubkov'da ciddi yük var. Felipe dinleniyor, Muci taze kan, iyi maç geçirir. Buraya kadar iyi iş çıkardık. 4 maç var, Göztepe maçı var, Beşiktaş sonrasında kupa maçı var. Düşünmem, öncelemem gereken bazı şeyler olması gerekiyor. Bugün 3'ü garantileme şansımız var. Sonra 2, sonra 1'i. Bunların önüne kupayı geçirmemiz gerekiyor. Sağlam hangi kadroyla gideceğim onu merak ediyorum. Kazasız belasız inşallah bu maçı atlatırız."