Fenerbahçe'nin 2024-25 sezonunda Al-Ahli'den kiraladığı Allan Saint-Maximin için Süper Lig'e dönüş ihtimali yeniden gündeme geldi.

Sarı-lacivertli ekipten ayrıldıktan sonra kariyerine Meksika'da CF América formasıyla devam eden Fransız kanat oyuncusu, burada beklediğini bulamadı. Sözleşmesinin henüz altıncı ayında yaşanan sorunların ardından takımdan ayrılan Saint-Maximin, ülkesine geri döndü.

Ara transfer döneminde Lens ile kısa süreli bir anlaşma yapan 29 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda sözleşmesi bitecek. Bu durum, deneyimli oyuncuyu transfer piyasasında cazip hale getirirken, Trabzonspor'un da devreye girdiği öne sürülüyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Bordo-mavililerin, Saint-Maximin'in şartlarını araştırdığı ve mali taleplerin kulüp içi dengeleri sarsmaması halinde transfer için adım atabileceği ifade ediliyor. Sezon sonunda Anthony Nwakaeme ve Edin Višća ile yollarını ayırması beklenen Karadeniz ekibinin, bu boşluğu Fransız yıldızla doldurmayı planladığı belirtiliyor.

Saint-Maximin, sezonun ikinci yarısında Lens formasıyla çıktığı 10 maçta 3 gol ve 3 asistlik performans sergileyerek dikkat çekti.