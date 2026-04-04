Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 28. hafta maçında Galatasaray'ı sahasında 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Paul Onuachu ve 62. dakikada Chibuike Nwaiwu kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 48. dakikada Wilfried Singo'dan geldi.

Bu karşılaşmayla birlikte Trabzonspor 63 puana yükseldi ve Galatasaray ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 1'e düşürerek 2. sıraya yükseldi. Galatasaray ise 64 puanda kalsa da liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar ligde bu sezonki 3. mağlubiyetini aldı.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, Corendon Alanyaspor deplasmanına konuk olacak. Galatasaray ise önce 8 Nisan Çarşamba günü 27. hafta erteleme maçında Göztepe deplasmanına konuk olmasının ardından 12 Nisan Pazar günü sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak.

NWAKAEME İLK HAFTADAN SONRA İLK KEZ 11'DE

Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme, Muçi'nin sakatlığında ilk 11'de forma giydi.

Ligin ilk haftasındaki Kocaelispor maçında ilk 11'de sahaya çıkan Nwkaeme, sakatlığı ve lisansının TFF'ye bildirilmesiyle bu sezon fazla forma şansı bulamadı.

Ligin ikinci yarısında da daha çok yedek kulübesinde yer alan Nwakaeme, ligde 26 hafta sonra ilk 11'de görev aldı.

GALATASARAY'DA OSIMHEN, SARA VE SANE FORMA GİYEMEDİ

Galatasaray'da Nijeryalı santrfor Victor Osimhen, Brezilya Milli Takımı'ndan sakat dönen Gabiel Sara ile cezalı Leroy Sane, Trabzonspor'a karşı forma giyemedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynanan maçta sağ el başparmağında ciddi kesik oluşan Hollandalı Noa Lang ise 11'de sahaya çıktı. Galatasaray'da Sara'nın yokluğunda Yunus Akgün orta sahada görev yaptı.

OSIMHEN'İN YERİNE ICARDI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Burak, forvette Osimhen'in yokluğunda Arjantinli oyuncu Mauro Icardi'ye görev verdi.

Sarı-kırmızılı takım, sahaya Uğurcan Çakır, Jakobs, Abdülkerim Bardakcı, Sanchez, Singo, Lemina, Toreira, Noa Lang, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Icardi 11'i ile çıktı.

UĞURCAN, 216 GÜN SONRA PAPARA PARK'TA

Trabzonspor'un ligin 5. haftasında Papara Park'ta Samsunspor ile oynadığı müsabakanın Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır, ilk kez eski takımına karşı forma giydi.

Samsunspor ile 31 Ağustos'ta oynanan ve 1-1 biten karşılaşmanın ardından takımdan ayrılan Uğurcan Çakır, 216 gün sonra Papara Park'ta Trabzonspor'a karşı sarı-kırmızılı takımın kalesini korudu.

TARAFTAR STADI DOLDURDU

Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren Trabzonspor taraftarları, tribünleri doldurarak takımlarına destek verdi.

Bordo-mavili taraftarlar maç öncesi koreografi düzenledi.

Yaklaşık 40 bin kapasiteli Papara Park'ta 2 bin civarında sarı-kırmızılı taraftar da yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı.

JAJA'YA ÖDÜL

Karşılaşmayı izlemek için kente gelen Trabzonspor'un eski Brezilyalı oyuncusu Jaja'ya, kulüp başkan yardımcısı Birhan Emre Yazıcı tarafından plaket verildi.

Papara Park'ta gerçekleştirilen törende Jaja, kulübe verdiği emek ve katkılar dolayısıyla onurlandırıldı.

Tribünlerin alkışları eşliğinde gerçekleşen törende büyük onur duyduğunu ifade eden Jaja, Yazıcı'ya teşekkür ederek taraftarları selamladı.

CEMİL USTA'NIN AİLESİ BAŞKAN DOĞAN'IN KONUĞU OLDU

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün eski kaptanlarından Cemil Usta'nın ailesini Papara Park'ta ağırladı.

Trabzonspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Trabzonspor'umuzun yapı taşlarından, efsane oyuncularımızdan Cemil Usta'nın ailesini Galatasaray karşılaşması öncesinde Papara Park'ta ağırladı. Başkanımız Ertuğrul Doğan, efsane futbolcumuz Cemil Usta'nın yaptığı unutulmaz katkılar ve bıraktığı unutulmaz izlerden dolayı ailesine de teşekkür ederek plaket takdim etti." denildi.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçti. Sağ taraftan rakiplerinden sıyrılan Pina'nın yaptığı ortada, ceza alanı içinde Onuachu kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelerle buluşturdu.

19. dakikada rakiplerinden sıyrılarak sağ çaprazdan ceza alanına giren Augusto'nun şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topu kontrol etti.

26. dakikada Pina'nın sağdan ortasında kimsenin dokunamadığı top ile ceza alanı çizgisi üzerinde buluşan Nwakaeme'nin şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

29. dakikada Ozan Tufan'ın pasıyla ceza alanın sağ çaprazında topla buluşan Augusto'nun şutunda, kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen top direğin yanından auta gitti.

30. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağdan kullandığı korner atışında, ön direkte Lemina'nın kafa vuruşunda kaleci Onana topu çeldi.

37. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Icardi'nin kafa şutunda top yandan auta çıktı.

42. dakikada Zubkov'un soldan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda top üsten auta gitti.

Trabzonspor, maçın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.

48. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Barış Alper Yılmaz'ın soldan ortasında arka direkte uygun durumda topla buluşan Singo'nun altıpas içinde yerden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1

62. dakikada Trabzonspor, tekrar öne geçti. Nwakaeme'nin sağdan kullandığı serbest atışta ceza alanı içinde Nwaiwu'nun kafa vuruşunda top, sağ üst köşeden ağlara gitti: 2-1

67. dakikada sağ taraftan ceza alanına ilerleyerek Abdülkerim Bardakcı'dan sıyrılan Augusto'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Zubkov'un şutunda, çizginin önünde savunmaya çarpan top kornere çıktı.

70. dakikada Icardi'nin ceza yayı üzerinden şutunda, savunmaya çarpan top altıpas içindeki Lemina'nın önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

78. dakikada Sallai'nin ceza alanı dışından şutunda kaleci Onana, topu kontrol etti.

90. dakikada Icardi'nin pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Asprilla'nın sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.