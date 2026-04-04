Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından bordo mavililerde Anthony Nwakaeme açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Çok önemli bir maçtı. Bunun bilincindeydik. Galatasaray iyi bir takım. Biz bütün hafta kazanmak için çalıştık. Kazanınca çok daha yaklaşacağımızı biliyorduk rakibimize. Şehrimiz, takımımız adına çok mutluyuz."

"Hiç sürpriz bir ortam değildi. Benim bildiğim Trabzonspor bu. Oynayan oynamayan herkes kazanmak istedi. Aile olmanın ruhu budur. Bugün de bu yaşandı. Her maç önemli. İlk ve önemli adımı attık. 6 hafta var. Alanyaspor ile başlayacağız. Maç maç gideceğiz ve her maçı kazanmaya çalışacağız."