Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, Trabzonspor deplasmanına konuk oldu.
Sarı-kırmızılı ekip, maç devam ederken mücadelenin VAR hakemiyle ilgili dikkat çeken paylaşımda bulundu.
Galatasaray Kuübü, X hesabından yaptığı paylaşımda Barış Alper Yılmaz'ın yaptığı faul sonrası hakem Cihan Aydın'ın VAR'a çağrılmasına tepki gösterdi.
İŞTE O PAYLAŞIM
⏱️54'— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 4, 2026
Barış'ın faulünün ardından VAR hakemi Erkan Engin anlamsız şekilde orta hakem Cihan Aydın'ı incelemeye çağırdı. Cihan Aydın pozisyonu izledikten sonra sarı kart kararında değişikliğe gitmedi. #TSvGS