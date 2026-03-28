Orta sahaya takviye arayan Trabzonspor, Sheffield United’ın yıldızı Gustavo Hamer’i yeniden radarına aldı. Bordo-mavililer, çok yönlü oyuncu için transfer şartlarını yakından takip ediyor. İşte tüm detaylar...

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi kadrosu kurmak için kollarını sıvayan Trabzonspor ile ilgili hemen her gün yeni iddialar ortaya atılıyor. Fotomaç'ın haberine göre Fırtına, gözünü yeniden Gustavo Hamer'e çevirdi. Bordo-mavililer, geçtiğimiz sezon da gündemine aldığı Championship ekibi Sheffield United forması giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun durumunu yakından izliyor. Daha önce 15 milyon euro talep eden İngiliz kulübünün şu an Hamer için yaklaşık 6 milyon pound bonservis bedeli belirlediği ve bu rakamda indirime gitmeye sıcak bakmadığı belirtildi.

ÇOK YÖNLÜ BIR ORTA SAHA

Trabzonspor'un bu transferde yalnız olmadığı da gelen bilgiler arasında. Brezilya asıllı Hollandalı futbolcuya İspanya'dan Sevilla ile İtalya'dan Cremonese gibi takımların da yoğun ilgi gösterdiği öne sürüldü. Bu sezon Championship temsilcisinin formasıyla 31 resmi karşılaşmada süre alan Gustavo Hamer, 3 gol ve 12 asistlik katkı sağladı. Merkez orta sahanın yanı sıra ön libero ve sol iç pozisyonlarında da görev yapabilen 1.69 boyundaki yıldız, çok yönlü yapısıyla dikkat çekiyor. Tecrübeli futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ederken, güncel piyasa değeri 16 milyon euro bandında.

DİNAMİK VE ÇOK TEKNİK

Hamer, Sheffield'da forma giyen Brezilya asıllı Hollandalı orta saha. 1.69 boyundaki sağ ayaklı yıldız, dinamizmi ve teknik becerisiyle bilinir. Championship ve Premier League tecrübesine sahip olan Hamer, genellikle merkez orta saha veya sol kanat pozisyonlarında görev alarak takımı için pas trafiğini yönetir.