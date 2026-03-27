Galatasaray’dan forvete dev plan: Icardi’nin yerine Balogun
Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini korurken Galatasaray, Monaco'nun golcüsü Folarin Balogun'u listenin ilk sırasına aldı. Sarı-kırmızılılar, yaz transfer dönemi için temaslara hazırlanıyor. İşte detaylar...
Galatasaray, yaz transfer dönemi öncesinde forvet hattı için kritik bir planlama yapıyor. Sarı-kırmızılılarda, Avrupa devlerinin radarında olan Victor Osimhen'i kadroda tutma çalışmaları sürerken, Mauro Icardi'nin geleceği ise belirsizliğini koruyor.
ÖNCELİKLİ HEDEF
Yönetim, Arjantinli golcünün olası ayrılığına karşılık alternatif isimler üzerinde yoğunlaşırken, listenin ilk sırasında Monaco forması giyen Folarin Balogun yer alıyor. 24 yaşındaki ABD'li forvetin, kulübün transfer gündeminde öncelikli hedef olduğu ifade ediliyor.
G.SARAY TEMASLARA HAZIRLANIYOR
Monaco ile 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunan Balogun'un piyasa değeri yaklaşık 22 milyon Euro seviyesinde gösteriliyor. Takvim'in haberine göre 2023 yılında Arsenal'den 30 milyon Euro karşılığında Fransız ekibine transfer olan genç golcü için Galatasaray'ın şimdiden temaslara başlamaya hazırlandığı belirtiliyor.
BU SEZON PERFORMANSI
Balogun'un performansı da dikkat çekiyor. Bu sezon Ligue 1'de 23 maçta 9 gol ve 5 asist üreten golcü oyuncu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 10 maçta 5 gol kaydetti. Bu gollerden birini Galatasaray'a karşı atan Balogun, Fransa Kupası'nda da 3 maçta 1 golle oynadı.
YAZIN EN ÖNEMLİ HAMLESİ
Sarı-kırmızılı yönetim, Icardi sonrası dönemde hücum hattını güçlü bir isimle şekillendirmek isterken, Folarin Balogun transferinin yaz döneminin en önemli hamlelerinden biri olması bekleniyor.