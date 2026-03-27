Teknede Dehşet (The Boat) filmi konusu | Oyuncu kadrosu, ne zaman çekildi?

Televizyon ekranlarında yayınlanmasının ardından sinemaseverlerin ilgisini çeken Teknede Dehşet (The Boat) filmi, arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasında yerini aldı.Alessio Liguori'nin yönettiği film hakkında sorgulanan Teknede Dehşet filminin konusu ne? Oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? Yönetmeni kim? sorularının cevabını haberimizde bulabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 27.03.2026 20:34

Teknede Dehşet filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Alessio Lingori'nin üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Teknede Dehşet filminin konusu ne? Teknede Dehşet oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

TEKNEDE DEHŞET FİLMİNİN KONUSU NE?

Akdeniz'de lüks bir yatla unutulmaz bir hafta sonu geçirmek isteyen üç zengin genç çiftin hayali, kısa sürede kabusa dönüşür. Eğlenceli bir gecenin ardından açık denizin ortasında uyanırlar ve yakıtın, yiyeceklerin, suyun ve can salının gizemli şekilde kaybolduğunu fark ederler.

İletişim ve kontrol sistemleri çalışmazken, kıyıdan giderek uzaklaşan yatın içinde bir telsizden gelen esrarengiz bir ses ölümcül bir psikolojik oyunu başlatır. Hayatta kalma korkusu, herkesin içindeki karanlık yönleri ortaya çıkarırken, geçmişten saklanan korkunç bir gerçek gün yüzüne çıkmak zorundadır.

TEKNEDE DEHŞET OYUNCULARI KİM?

Marco Bocci - Enrico

Diane Fleri - Elena

Filippo Nigro - Flavio

Marina Rocco - Claudia

Katsiaryna Shulha - Martina

Alessandro Tiberi - Federico

Giulia Todaro

Eduardo Valdarnini

TEKNEDE DEHŞET FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Teknede Dehşet filminin yapım yılı 2022'dir.

