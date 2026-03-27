Galatasaray genç 10 numara için fedakarlıktan kaçınmayacak! İşte istenen teklif
Gelecek sezonun kadro planlamasında bir 10 numara kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, Genk'in 18 yaşındaki ofansif orta sahası Konstantinos Karetsas'ı gözüne kestirdi. Sarı-kırmızılılar, Avrupa devlerinden önce harekete geçerek transferi noktalamaya çalışıyor. İşte detaylar...
Son yıllarda yaşı geçen isimler yerine artık genç ya da kariyerinin en iyi dönemindeki futbolculara yönelen G.Saray, Yunan futbolunun son yeteneğini gözüne kestirdi: Konstantinos Karetsas.
Fotomaç'ın haberine göre, Belçika ekibi Genk forması giyen 18 yaşındaki futbolcuyu bir süredir takip eden yönetim, yaz ayında harekete geçmeyi planlıyor.
Genç yaşına karşın sahada aldığı sorumluluk ve kalitesi ile büyük bir fark yaratan Karetsas, hem 10 numara hem de kanatta görev yapabiliyor.
ŞAMPİYONLAR LİGİ KOZU
Bu sezon forma giydiği 43 resmi maçta 18 asist yapan ve 3 de gole imzasını atan 18 yaşındaki oyuncu, Avrupa takımları tarafından yakından takip ediliyor.
Bu nedenle elini çabuk tutmak isteyen sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi kozunu da kullanarak Karetsas'ı ikna etmeye çalışacak.
Geleceğin takımını inşa etmek için büyük bir bütçe ayıran G.Saray, hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacak. Genk'in bu transferden 35-40 milyon euro seviyesinde bir gelir beklediği öğrenildi.
10 NUMARA VE KANAT
Karetsas iki farklı mevkide forma giyebiliyor. Hem 10 numarada hem de sağ kanatta görev yapabilen 18 yaşındaki futbolcu, gerek duyulması halinde merkez orta saha ve solda da ter dökebiliyor.
Birden fazla mevkide forma giyebilen oyuncuları tercih eden Okan Buruk da Karetsas'ı takımda istiyor.
BELÇİKA'DA YETİŞTİ
Genk altyapısından yetişen Karetsas, Belçika'da doğduğu için futbola da burada başladı. Belçika'nın alt yaş kategorilerinde de görev yapan 18 yaşındaki futbolcu, milli takım tercihini ise Yunanistan'dan yana kullandı.
Henüz 18 yaşında 9 kez milli olan Karetsas'ın 3 de asisti bulunuyor.