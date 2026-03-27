Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, yaz transfer döneminde yıldız bir golcüyü kadrosuna katarak taraftarını coşturmak istiyor. Bu doğrultuda sarı-lacivertlilerin, Barcelona forması giyen Robert Lewandowski'nin menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği ve yol haritasını belirlediği ortaya çıktı.
Fenerbahçe, yeni sezonda kaliteli bir golcüyü kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Başkan Sadettin Saran'ın hayallerini süsleyen isim ise Barcelona'nın Polonyalı süper starı Robert Lewandowski...
Fotomaç'ın haberine göre, 37 yaşındaki yıldızı ikna etmek için tüm imkanlar seferber edilecek.
Bu bağlamda oyuncunun menajeriyle de ilk temas kuruldu. Fenerbahçe yönetimi, MLS'ten de talipleri olan Lewa'yı kadrosuna katıp taraftarlarını coşturmayı hedefliyor.
PROJELER SUNULACAK
İspanyol basını da Fenerbahçe'nin bu transfer girişimini doğruladı.
İspanya medyasında çıkan haberlerde; Lewandowski'ye MLS'ten de teklifler olduğu ancak Fenerbahçe'nin onu bazı projelerle ikna etmeye çalışacağı vurgulandı.
2022'den bu yana Barcelona forması giyen tecrübeli oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Katalan ekibi de hem yaşı hem de yüksek maaşından dolayı Polonyalı yıldıza yeni kontrat önermeyecek.
BU SEZON 16 GOL
Robert Lewandowski, bu sezon Barcelona formasını La Liga, Şampiyonlar Ligi, Kral Kupası ve Supercopa'da toplamda 37 kez giydi. Bin 950 dakika sahada kalan Polonyalı, 16 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
TAM BİR KRAL
Lewandowski çeşitli turnuvalarda toplamda 20 kez gol kralı oldu. Polonyalı oyuncu, Bayern Münih'te forma giydiği 2020-21 ve 2021-22 sezonlarında altın ayakkabı ödülünü de kazandı.
Lewa, 2 kez FIFA dünya yılın futbolcusu seçildi. Sayısız kupaları da mevcut.