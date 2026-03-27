Fenerbahçe'de transferde flaş Lewandowski gelişmesi! Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, yaz transfer döneminde yıldız bir golcüyü kadrosuna katarak taraftarını coşturmak istiyor. Bu doğrultuda sarı-lacivertlilerin, Barcelona forması giyen Robert Lewandowski'nin menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği ve yol haritasını belirlediği ortaya çıktı.







Fenerbahçe, yeni sezonda kaliteli bir golcüyü kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Başkan Sadettin Saran'ın hayallerini süsleyen isim ise Barcelona'nın Polonyalı süper starı Robert Lewandowski...

Fotomaç'ın haberine göre, 37 yaşındaki yıldızı ikna etmek için tüm imkanlar seferber edilecek.