Galatasaray'da Lucas Torreira'dan transfer açıklaması!
Galatasaray'da adı ayrılık dedikodularıyla anılan Lucas Torreira, katıldığı bir canlı yayında açıklamalarda bulundu. Urugaylı oyuncu, transfer iddialarıyla alakalı dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar...
Galatasaray'ın sevilen isimlerinden Lucas Torreira, vatandaşı Guille Parado'nun canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Uruguaylı yıldız özellikle Beşiktaş karşılaşmalarında sık sık kırmızı kart görmelerine tepki gösterdi. Takımın sahada eksik kaldığı anlarda savunmaya daha fazla odaklandıklarını vurguladı.
"SON ÜÇ SEZONDUR NEREDEYSE HER MAÇTA..."
"Bazen 10 kişi kaldığımızda en iyi savunmayı sergiliyoruz. Daha çok kenetleniyoruz. Beşiktaş maçında da benzer bir durum yaşandı ve yine bir arkadaşımız oyundan atıldı. Son üç sezondur neredeyse her maçta bir kişi eksik kalıyoruz. Açıkçası 11'e 11 oynarken bu kadar yoğun savunma yapmıyoruz."
Dünyanın en iyi futbolcularına dair kendi listesini de paylaşan Torreira, "Fede Valverde, Victor Osimhen ve Kylian Mbappe şu an en üst seviyedeki oyuncular" ifadelerini kullandı.
"AVRUPA'DAKİ SON KULÜBÜM G.SARAY OLACAK"
Uruguaylı futbolcu, Galatasaray'a dair duygularını "Galatasaray'ın Avrupa'daki son kulübüm olacağını hissediyorum. Başka bir takıma gitme düşüncem yok. Kulübe ve teknik ekibe büyük saygı duyuyorum. Bana her zaman güvendiler ve destek oldular." sözleri ile dile getirerek Avrupa'daki son durağının sarı-kırmızılı ekip olabileceğini belirtti.
Galatasaray'daki dördüncü sezonunu yaşayan 30 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı formayla 3 Trendyol Süper Lig şampiyonluğu, Türkiye Kupası ve Süper Kupa zaferleri elde etti. Toplam 168 karşılaşmada görev alan Torreira, 10 gol ve 16 asistlik katkı sağladı.