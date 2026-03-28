Altın fiyatları canlı takip | 28 Mart gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?

Yatırımcılar ve vatandaşlar “28 Mart altın fiyatları ne kadar, gram altın kaç TL?” sorusuna yanıt arıyor. Güncel piyasa verilerine göre gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları anlık olarak değişirken, Kapalıçarşı’daki hareketlilik yakından takip ediliyor.

Giriş Tarihi: 28.03.2026 06:41

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik, iç piyasada altın fiyatlarının yükselişini tetiklemeye devam ediyor. 27 Mart 2026 Cuma günü itibarıyla gram altın, tarihi zirvelerine yakın bir seyir izleyerek 6.400 TL seviyesini test ediyor. Yatırımcıların en çok tercih ettiği araçlardan biri olan çeyrek altın, haftanın son işlem gününde alışta 10.526 TL, satışta ise 11.211 TL seviyelerinden işlem görüyor. Büyük ölçekli yatırımların adresi olan tam altın ise 44.710 TL bandına ulaşmış durumda. "Gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın kaç TL?" sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Güncel fiyatlar anbean takip ediliyor.

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.330,90 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.331,97 TL

28 MART CUMARTESİ CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 44,45 (Alış) - 44,46 (Satış)

◼EURO: 51,32 (Alış) - 51,38 (Satış)

◼STERLİN: 59,29 (Alış) - 59,37 (Satış)

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (28 MART 2026)

ALIŞ SATIŞ Gram Altın 6.330,90 TL 6.331,97 TL Çeyrek Altın 10.873,00 TL 12.230,00 TL Yarım Altın 21.747,00 TL 23.855,00 TL Tam Altın 42.457,61 TL 43.331,46 TL Ata Altın 43.784,41 TL 44.926,49 TL 22 Ayar Bilezik 5.971,03 TL 6.041,25 TL Gümüş 98,18 TL 98,28 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 28 Mart Cumartesi günü saat 06.50 itibarıyla alınmıştır.

