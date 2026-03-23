Beşiktaş'ın yıldız orta sahası Orkun Kökçü'nün talipleri bitmek bitmiyor. Birçok Avrupa kulübünün yaz transfer döneminden beri peşinde olduğu milli oyuncu, geleceğine dair net kararını verdi. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş'ın yıldızı Orkun Kökçü, yakaladığı performansla birlikte iştah kabartmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar, sezon başında 30 milyon Euro'ya Benfica'dan transfer ederken 25 yaşındaki oyuncu Inter, Liverpool ve Newcastle United gibi takımların ilgisini geri çevirmişti.

Sabah'ın haberine göre, Beşiktaş'ın kaptanına olan ilgi sezonun son bölümüne yaklaşılmasıyla birlikte yeniden artmış durumda. Milli futbolcuya Feyenoord'dan eski teknik direktörü Arne Slot'un ilgisi bitmiyor. Yazın da Liverpool'dan gelen teklife olumsuz yaklaşan Orkun'a ayrıca Serie A ekibi Inter de göz dikmiş durumda. Bu iki takımın yazdan bu yana olan isteği aynı şekilde sürse de deneyimli oyuncunun bir yere gitmeye niyeti yok. Beşiktaş yönetimi de Orkun Kökçü için kapıları kapatmış durumda.



TEK HAYALİ BEŞİKTAŞ'A KUPALAR KAZANDIRMAK



Yıldız isimle ilgili son günlerde çok önemli kulüplerin adı transfer için geçse de başarılı futbolcunun ve siyah-beyazlı kulübün odağı farklı. Orkun'un şu an için Beşiktaş'a dair tek hayali "Çocukluk aşkım" dediği siyah-beyazlı forma altında şampiyonluk yaşamak. Yönetim ve teknik ekip de yeni sezon için kurulacak takımı kaptan Orkun Kökçü çevresinde şekillendirecek. Tamamen sahaya odaklanan tecrübeli futbolcu, hem Beşiktaş ile sezonun kalanını iyi geçirmek hem de A Milli Takım'la Dünya Kupası hayaline ulaşmaktan başka bir şey düşünmüyor.



BİRLİKTE ŞAMPİYON OLMUŞLARDI!



Feyenoord'la 2022/23 sezonunda teknik direktör Arne Slot yönetiminde şampiyonluk yaşayan Orkun Kökçü, aynı zamanda Hollanda'da sezonun oyuncusu ödülünü almıştı.

46



Haarlem doğumlu olan Orkun Kökçü, alt yaş kategorilerinde Hollanda forması giyerken A Milli Takım düzeyinde Türkiye'yi tercih etti. Ay-Yıldızlı ekipte 46 kez görev alan 25 yaşındaki oyuncu 3 gol kaydetti.



15



Bu sezon toplam 32 maçta 7 gol, 8 asist kaydeden Orkun Kökçü, siyah-beyazlı takımda 15 gole katkı sağlamayı başardı.