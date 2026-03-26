Yaz transfer dönemine daha aylar olmasına rağmen Trabzonspor ile ilgili her gün yeni iddialar ortaya atılıyor. Bordo-mavili kulübün hem yurt dışından hem de yerli oyuncularla ilgili temaslarını sürdürdüğü öne sürülüyor. Son olarak Sassuolo'dan Lauriente ile ilgilenen Fırtına'nın, Fransa Ligue 1 ekibi Lille forması giyen Portekizli sol kanat Felix Correia'yı da radarına aldığı iddia edildi. Fotomaç'ın haberine göre; Lille ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi olan 25 yaşındaki oyuncunun transferi için nabız yoklandığı belirtildi.

42 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon Fransız ekibi ile 42 karşılaşmada görev alan Felix Correia, 4 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. Asıl mevkisi sol kanat olan futbolcu, sağ kanat ve ofansif orta saha pozisyonlarında da görev yapabiliyor. Çok yönlü yapısı, hücum hattında alternatifli oyun planı oluşturmak isteyen teknik ekip için önemli bir avantaj olarak görülüyor. Güncel piyasa değerinin 10 milyon euro seviyesinde olduğu belirtilen 1.78 boyundaki yıldız için yaz döneminde somut adımlar atılabileceği özellikle dile getiriliyor.