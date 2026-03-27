Fenerbahçe'ye imza atmaya hazırlanan Amara Diouf ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Milliyet'te yer alan habere göre; Sarı-lacivertli kulübün anlaşmaya vararak İstanbul'a getirdiği ve çapraz bağlarından revizyon ameliyatı yaptırdığı 17 yaşındaki Senegalli yıldız adayı, yetiştiği kulüp Generation Foot'a geri döndü.
TRANSFER ASKIYA ALINDI
Fenerbahçe ile 18 yaşına girdiğinde sözleşme imzalaması planlanan genç futbolcunun transferi askıya alındı.
Sadio Mane'nin veliahtı olarak gösterilen Amara Diouf, 7 Haziran'da 18 yaşına girmesinin ardından dilediği kulüple profesyonel sözleşme imzalayabilecek.
DIOUF KİMDİR? 16 yaşındaki Amara Diouf, Generation Foot altyapısında futbola başladı. Hızı ve çalım yeteneğiyle dikkat çeken genç futbolcu, ülkesinde Sadio Mané'nin veliahtı olarak görülüyor. Asıl mevkisi sol kanat olan Amara Diouf, 1.75 boyunda olup sağ kanat ve santrfor pozisyonlarında da görev yapabiliyor.
Dünyadaki en genç A Milli olan oyuncu özelliğiyle öne çıktı. Diouf, 16 yaşında Mane'nin yerine oyuna girerek ilk milli formayı giydi.
2023'te Amara Diouf, Senegal U17 takımıyla Afrika Kupası'nda 5 golle gol kralı oldu ve Osimhen'in rekorunu kırdı. Grup aşamasının en iyi oyuncusu seçildi. Senegal, finalde Fas'ı 2-1 yenerek ilk kez şampiyon oldu.