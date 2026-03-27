2023'te Amara Diouf, Senegal U17 takımıyla Afrika Kupası'nda 5 golle gol kralı oldu ve Osimhen'in rekorunu kırdı. Grup aşamasının en iyi oyuncusu seçildi. Senegal, finalde Fas'ı 2-1 yenerek ilk kez şampiyon oldu.