Beşiktaş'tan Chelsea'nin yıldızı için teklif hazırlığı! İşte transfer planı

Yaz transfer döneminde kadrosuna bir sol stoper eklemek isteyen Beşiktaş, Chelsea'da süre bulmakta zorlanan Fransız oyuncu Benoit Badiashile ile ilgileniyor. İşte detaylar...

Yaz transfer döneminde bir sol stoper takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, Premier Lig ekiplerinin savunmacılarını yoğun şekilde gözlemliyor.

Transferfeed'in haberine göre siyah-beyazlılar, gelecek yaz Chelsea'dan ayrılması beklenen Fransız oyuncu Benoit Badiashile ile ilgileniyor.

KİRALAMA TEKLİFİ YAPILACAK

1.94 boyundaki sol stoper oyuncusunun, daha fazla süre bulmak adına takımdan ayrılmaya sıcak bakabileceği belirtilirken, Beşiktaş'ın Chelsea'ye satın alma opsiyonlu kiralık teklifi yapacağı belirtildi.

TRANSFERDE RAKİP MARSİLYA

Fransız savunmacıyla ilgilenen bir başka kulüp ise Marsilya. Fransız ekibinin, transfer operasyonunda Beşiktaş'a yarışa girebileceği ifade edildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Chelsea formasıyla 16 maçta görev alan Badiashile'in sözleşmesi 2030 yılında sona erecek. 25 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

İŞTE O HABER