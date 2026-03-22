Trabzonspor, devre arasında kadrosuna bir sol kanat eklemesi yapmak için son güne kadar uğraşmış ancak hedefteki isimler ile anlaşma sağlayamamıştı.

Transferfeed'de yer alan habere göre, bordo-mavili ekibin bu isimler arasında yer alan Edvin Austbo'nun transferi için yaz transfer döneminde yeniden harekete geçmeye hazırlandığı öne sürüldü.

Haberde ayrıca ara transfer döneminde Trabzonspor'un Viking'e 15 milyon Euro'yu bulan bonservis bedeli teklif ettiği ancak Norveç ekibinin bu teklifi kabul etmediği de aktarıldı.

Geçtiğimiz sezonu Bodo/Glimt'in önünde Norveç Ligi'nde şampiyon tamamlayan Viking'de 20 yaşındaki Austbo 34 maça çıkarken kaydettiği 9 gol ve 8 asistle önemli rol oynamıştı.

Transfermarkt verilerine göre 7 milyon Euro değeri bulunan Norveç U21 futbolcunun sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.

