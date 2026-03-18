Trabzonspor'da moralleri bozabilecek bir gelişme gündeme geldi. Takvim'de yer alan habere göre, diz bağlarında kısmi yırtık saptanan Batagov'un 3 hafta sonra yeniden kontrolden geçeceği öğrenildi. Ukraynalı stoperin iyileşme süreci beklendiği gibi ilerlerse Galatasaray karşılaşmasına yetişmesi mümkün görünüyor. Ancak kontrollerin olumsuz sonuçlanması halinde ameliyat seçeneği masaya yatırılacak.

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle endişe yaratan Batagov'un en az 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. 24 yaşındaki savunmacının diz bağlarında oluşan kısmi yırtık sonrası tedavisinin titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi. Sağlık kurulunun hazırladığı program doğrultusunda oyuncunun yaklaşık 3 haftalık bir rehabilitasyon sürecinden geçeceği belirtildi.

Dönüş takvimiyle ilgili dikkat çeken bir başka iddiaya göre Batagov, tedavisinin planlandığı şekilde ilerlemesi durumunda Galatasaray ile oynanacak kritik mücadelede görev alabilir. Bununla birlikte riskin tamamen ortadan kalkmadığı, istenilen seviyeye ulaşılamazsa cerrahi müdahalenin gündeme gelebileceği kaydedildi. Teknik ekip ile sağlık heyetinin oyuncunun durumunu anbean takip ettiği bildirildi.