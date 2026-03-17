Trabzonspor, Norveç'in Sarpsborg takımında forma giyen Daniel Karlsbakk'ı almak için girişimlerde bulunmuştu. Fotomaç'ın haberine göre, 22 yaşındaki Norveçli forvetin transferi son anda gerçekleşmemişti.

Karadeniz devinin yeni transferi Mathias Lovik, bordo-mavili kulübün transfer gündeminde uzun süredir yer alan Karlsbakk için devreye girdi. Norveçli sol bek, vatandaşı Karlsbakk'ın kişisel sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımın altına "Trabzonspor'a gel" yorumu yaptı. Bu açık davet, bordo-mavili taraftarlar tarafından binlerce etkileşim alırken, transfer ateşini de yeniden fitilledi.

1.94 boyundaki forvet, Sarpsborg ile çıktığı 33 resmi maçta 21 gol ve 3 asistle şov yaptı. Sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.