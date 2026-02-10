Trabzonspor'da tüm gözler Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Fenerbahçe maçına çevrilmişken, sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan Oleksandr Zubkov'dan kötü haber geldi. A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, bordo mavili yıldızın sakatlığındaki son durumu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Zorlu maçında hazırlıklarına başlayan bordo mavililerde gözler sakatlığı sebebiyle son oynanan Kocaelispor maçında forma giyemeyen Oleksandr Zubkov'a çevrildi.

ZUBKOV'DAN DERBİ ÖNCESİ KÖTÜ HABER

Ukraynalı yıldız oyuncunun hafta sonunda oynanacak Fenerbahçe maçına yetişmesinin zor olduğu belirtildi.

A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, "Zubkov'un Fenerbahçe maçına yetişememe ihtimali ağır basıyor. Oyuncunun durumu MR kontrolünden sonra netlik kazanacak. Paul Onuachu tedbir amaçlı olarak antrenmanda dinlendirildi ama ciddi bir durumu bulunmuyor." ifadelerini kullandı.