Brezilya'da Talisca üzüntüsü! Yeni sözleşmesi gündem oldu

Fenerbahçe, Anderson Talisca ile nikah tazeleyerek hücum hattını 2027/28 sezonunun sonuna kadar yıldız oyuncuya emanet etme kararı almıştı. Bu gelişmenin ardından Brezilya basınında servis edilen haberler gündem oldu.







Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe'de en çok konuşulan isimlerden birisi de Anderson Talisca oldu.

Sezona kötü bir giriş yapan ve Göztepe ile Corendon Alanyaspor maçlarında kaçırdığı penaltılar nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelen Brezilyalı yıldız, ilerleyen haftalarda yakaladığı yükselen ivmeyi sürdürüyor.