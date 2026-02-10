Panionios-Beşiktaş GAİN maçı izle: Ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?

EuroCup B Grubu’nun 18. haftasında Panionios ile Beşiktaş GAİN kozlarını paylaşacak. Dusan Alimpijevic yönetiminde ilk iki sırayı garantileyip çeyrek finale yükselen siyah-beyazlı ekip, zorlu Yunanistan deplasmanından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Sezon boyunca 17 maçta sadece 3 galibiyet alabilen Panionios karşısında hata yapmak istemeyen Beşiktaş, grup aşamasını 13 galibiyetle tamamlamanın planlarını yapıyor. Peki, Panionios-Beşiktaş GAİN maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

PANIONIOS-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroCup B Grubu 18. haftasında oynanacak Panionios-Beşiktaş GAİN maçı 10 Şubat Salı günü saat 20.30'da başlayacak.

PANIONIOS-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Makis Liougas Spor Salonu'nda oynanacak Panionios-Beşiktaş GAİN maçı Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

PANIONIOS-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI ÖNCESİ SON NOTLAR

Grubunu ilk 2 sırada bitirmeyi ve çeyrek finale yükselmeyi geçen hafta garantileyen siyah-beyazlıların 12 galibiyeti, 5 mağlubiyeti bulunuyor. İkinci sıradaki Beşiktaş liderlik için Yunanistan deplasmanında kazanıp ikili averajda üstün olduğu ve zirvede yer alan Cosea JL Bourg-en-Bresse'nin kaybetmesini bekleyecek. Panionios ise grupta oynadığı 17 müsabakada 3 galibiyet, 14 yenilgi yaşarken 10. ve son basamakta kendine yer buldu.

PANIONIOS İLE BEŞİKTAŞ GAİN ARASINDA 4. RANDEVU

Tarihleri boyunca 3 defa karşı karşıya gelen Panionios ile Beşiktaş GAİN, EuroCup'ın 18. haftasında 4. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 2 karşılaşmayı temsilcimiz kazanırken, 1 mücadeleyi ise Yunan ekibi üstün tamamladı. Panionios-Beşiktaş GAİN maçları ise şu şekilde:

5 Aralık 2025: Beşiktaş GAİN 101-83 Panionios

11 Aralık 2013 Panionios 77-67 Beşiktaş GAİN

6 Kasım 2013: Beşiktaş GAİN 71-57 Panionios