Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısında 833 günlük galibiyet özlemine son vermeye çalışacak. İstanbul'un üç büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini, 4 Kasım 2023'te sarılacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Karadeniz devi, daha sonra galibiyet sevinci yaşayamadı. Bordomavililer, söz konusu rakipleri karşısında çıktığı son 12 lig müsabakasında 3 beraberlik ve 9 yenilgiyle galibiyet göremedi

BÜYÜK MAÇLARDA YÜZÜ GÜLMEDİ



Trabzonspor, Fenerbahçe maçının ardından 2023-24 sezonunda Galatasaray'a 5-1, deplasmanda Beşiktaş'a 2-0, evinde Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Bordo-mavililer, geçen sezon ise Beşiktaş ile 1-1 berabere kalırken Fenerbahçe'ye evinde 3-2, İstanbul'da oynadığı maçlarda ise Galatasaray'a 4-3, Beşiktaş'a 2-1, Fenerbahçe'ye 4-1, iç sahada sarı-kırmızılı takıma 2-0 yenilerek 11 sezon sonra bu maçları galibiyetsiz kapadı. Bu sezon İstanbul'da Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu, Galatasaray ile deplasmanda 0-0, Beşiktaş ile kendi evinde 3-3 berabere kaldı.

İKİ KUPA FİNALİNİ DE KAYBETTİ

Ligde bu rakiplerine karşı son 12 karşılaşmasını kazanamayan Trabzonspor, bu süreçte iki kez Ziraat Türkiye Kupası finalini kaybetti. Bordomavililer, 2023-2024 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Beşiktaş'a 3-2, geçen sezon da Galatasaray'a Gaziantep'te 3-0 mağlup olarak kupa sevinci yaşayamadı.

SÜPER KUPA YARI FİNALİ



Trabzonspor, bu sezon Turkcell Süper Kupa yarı finalinde de Galatasaray karşısında kaybetti. Gaziantep'te oynanan karşılaşmasında bordomavililer, sahadan 4-1'lik yenilgi ile ayrılarak finale yükselemedi. Trabzonspor, üç büyük rakibine karşı Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa'da olmak üzere son 15 resmi karşılaşmada 3 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı.

RAKAMLARIN DİLİ



9: Samsunspor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Trabzonspor, 9 maç sonra bir maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

0: Bordo-mavililer, kalesini en son 1 Kasım 2025'te oynadığı Galatasaray derbisinde (0-0) kalesini kapatmıştı.

100: Trabzonspor'un gol yemediği Galatasaray maçı ile Samsunspor karşılaşması arasında yaklaşık 100 gün bulunuyor.

7: Karadeniz devi, bu sezon ligde oynadığı 21 maçın 7'nde kalesini gole kapattı. Fırtına bu sezon toplam 23 gol yedi.

GÖZLER 3 SİLAHŞORDA



Fotomaç'ın haberine göre, Fenerbahçe derbisinde, Fatih Tekke'nin en büyük güven kaynağı hücum hattı olacak. Onuachu'nun bitiriciliği, Muçi'nin oyun zekası ve Augusto'nun hızıyla Fenerbahçe kalesini ablukaya almayı planlayan Fırtına, hücum gücüyle sahadan zaferle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

ŞAMPİYONLUK KODLARI



Fatih Tekke yönetiminde müthiş bir ivme yakalayan Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında kritik Samsunspor deplasmanından zaferle ayrılarak gövde gösterisi yaptı. Bordo-mavililer, bu zorlu deplasmanda 4 maç aradan sonra kazanarak hem üzerindeki ölü toprağını attı hem de psikolojik eşiği aşmayı başardı.

KRİTİK VİRAJDA İLK ZAFER



Teknik direktör Fatih Tekke'nin "5 maçlık zorlu bir periyoda giriyoruz" diyerek önemine dikkat çektiği serinin ilk ayağını kayıpsız geçen Fırtına, oyun disiplini ve skor üstünlüğüyle göz doldurdu. Bu galibiyet, Papara Park'ta oynanacak dev Fenerbahçe derbisi öncesi takıma ve camiaya büyük bir moral ile öz güven aşıladı. Tek hedef galibiyet.

2021-22 RUHU GERİ DÖNDÜ



Trendyol Süper Lig ikinci yarısındaki ilk 4 haftada hanesine 10 puan yazdıran Fırtına, toplamda 45 puana ulaştı. Bu tablo, bordo-mavililerin 2021-22 şampiyonluk sezonunda (aynı dönemde 50 puan) yakaladığı başarıdan bu yana, 21. haftalar baz alındığında ulaşılan en yüksek puan seviyesi olarak kayıtlara geçti. Şimdi gözler, şampiyonluk yürüyüşünü perçinlemek için oynanacak Fenerbahçe derbisine çevrildi.



KALE ARKALARI BİN 750 TL



Trabzonspor'un, Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin biletleri satışa çıktı. Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak müsabakanın bilet fiyatları: VIP Platinum B: 20 bin TL, A/C: 15 bin TL, Gold: 12 bin 500 TL, Silver: 10 bin TL, Batı: 4 bin 250 TL, Doğu: 3 bin 750 TL, Mattia Ahmet Minguzzi: 2 bin 250 TL ve kale arkaları: 1 bin 750 TL olarak açıklandı.