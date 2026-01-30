Trabzonspor'da ayrılık gelişmesi yaşandı. Bordo-mavililer, Cihan Çanak'ın Gençlerbirliği'ne kiralandığını duyurdu. Trabzonspor'un resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ise şu şekilde:

Profesyonel futbolcumuz Cihan Çanak'ın, 2025/2026 futbol sezonu ikinci yarısı için Gençlerbirliği Kulübü'ne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.