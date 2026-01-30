Kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen ve çok sayıda isimle temas halinde olan Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin kariyerini Fransa'da sürdüren genç futbolcu Joaquin Panichelli'yi gündemine aldığı öne sürüldü. Bu transfer hamlesi sonrası başta Fenerbahçeli taraftarlar olmak üzere futbolseverler, arama motorlarında Joaquin Panichelli ile ilgili bilgileri aratmaya başladı. Peki, Joaquin Panichelli kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Hangi takımda oynuyor? Mevkisi ne? Joaquin Panichelli ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ara transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok'u renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, Ademola Lookman, N'Golo Kante ve Sidiki Cherif transferleri için de geri sayıma geçti. Bu üç ismi de renklerine bağlamak isteyen Kanarya'da sıcak bir gelişme daha yaşandı.

A Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Strasbourg forması giyen Joaquín Panichelli ile ilgileniyor. Sarı-lacivertlilerin oyuncu ve kulübü görüşme halinde olduğu öğrenildi. Fenerbahçe'nin Panichelli hamlesi sonrası oyuncuyla ilgili bilgiler arama motorlarında aratılmaya başlandı. Peki, Joaquin Panichelli kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımda oynuyor? Mevkisi ne? İşte Joaquin Panichelli ile ilgili tüm bilgiler...

JOAQUIN PANICHELLI KİMDİR?

Joaquin Panichelli, 7 Ekim 2002 tarihinde Arjantin'in Cordoba kentinde dünyaya geldi. Futbola Racing altyapısında başlayan Arjantinli forvet, Belgrano JV ve CA Atalaya formalarını giydikten sonra 2020 yılında River Plate altyapısında transfer oldu.

1.90 boyundaki santrfor 2023 yılında River Plate'den Alaves'e transfer oldu. İlk sezonunda Alaves II'de forma giyen Panichelli, 2024 yılında A takıma yükseldi ve bir başka İspanyol ekibi CD Mirandes'e kiralandı. Geçtiğimiz sezonu CD Mirandes'te kiralık olarak geçiren 23 yaşındaki hücum oyuncusu, sezon başında 17 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Strasbourg'a transfer oldu.

Bu sezon Fransız ekibiyle 27 maça çıkan Joaquin Panichelli, 13 gol ve 3 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Arjantinli futbolcu, ülkesinin geçtiğimiz kasım ayında Angola ile oynadığı hazırlık maçında ilk kez milli formayı giydi. Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olan Joaquin Panichelli'nin Strasbourg ile olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.