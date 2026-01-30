Fatih Tekke'den Trabzonspor takım otobüsüne yapılan taşlı saldırıya dair açıklama: Büyütülecek bir şey yok

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Hesap.com Antalyaspor deplasmanına konuk olacak. Bordo-mavili ekipte mücadele öncesi Teknik Direktör Fatih Tekke, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE FATİH TEKKE'NİN AÇIKLAMALARI

"Çocuğun bir tanesi, küçük bir çocuk, taş attı o kadar. Tabii çocuklara da biraz dikkat etmek lazım. Büyütülecek bir şey yok."

YENİ TRANSFER UMUT NAYİR HAKKINDA

"Umut'a hayırlı olsun, camiamıza hayırlı olsun. Karakterli bir oyuncu, bu sezon da performansı yukarıda. Bize yardımcı olması için transfer ettik."